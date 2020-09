Torna il campionato italiano di para-ice hockey, i Tori Seduti impegnati al PalaTazzoli

Sabato 26 settembre tornerà il Campionato Italiano di Para-Ice Hockey, organizzato dalla FISG Federazione Italiana Sport del Ghiaccio: i Tori Seduti, formazione punta di diamante dell'attività sportiva targata Sportdipiù, scenderanno in campo tra le mura amiche contro i campioni in carica dei South Tyrol Eagles. L'appuntamento è fissato per le ore 17 al Palaghiaccio Tazzoli di Via Sanremo 67 a Torino; a causa delle restrizioni imposte dalla normativa anti-Covid19, l'accesso all'impianto sarà consentito solamente a giocatori, tecnici e addetti ai lavori.