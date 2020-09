Torino Spiritualità ai saluti: un'edizione da tutto esaurito, tra applausi e riflessioni

Il festival è stato apprezzato non solo dal pubblico ma anche dagli ospiti, come Alessandra Viola, protagonista insieme a Vito Mancuso del dialogo inaugurale del festival: «Il respiro non è solo quello messo a repentaglio dal virus, ma è anche il respiro delle nostre idee, comportamenti, azioni. Specialmente adesso è necessario che ciò che facciamo sia di ampio respiro in modo che arrivi a tante persone, proprio come succede al festival», dichiara la divulgatrice scientifica. La filosofa Francesca Rigotti, per la prima volta a Torino Spiritualità, commenta: «L'impressione era di un'attenzione particolare, come se le persone presenti fossero davvero convinte di essere lì». Torino Spiritualità, occasione di confronto, è «qualcosa di prezioso, un’iniziativa laica che si apre alla spiritualità», commenta il fondatore della Comunità di Bose Enzo Bianchi che ha apprezzato molto l’organizzazione della rassegna. Coraggio, generosità e creatività sono le tre parole scelte da Vito Mancuso, teologo, ospite fisso del festival, per descrivere la 16. edizione: «Abbiamo avuto un respiro contratto, ma ora stiamo cominciando a tirare un respiro di sollievo, anche grazie a occasioni come Torino Spiritualità». Secondo il latinista Ivano Dionigi dal festival arriva un messaggio forte, ovvero l’invito a mettere in primo piano, sia nel lessico politico che quello interiore, due parole chiave: speranza e fraternità, necessarie dopo il periodo di soffocamento, reale e metaforico, che abbiamo vissuto. «Un festival fatto in presenza, con tutte le cautele e il rispetto della salute dei presenti, è uno dei migliori segnali di ripresa» secondo Antonio Calabrò, presidente della Fondazione Pirelli che aggiunge: «Tornare a ragionare insieme, a parlare di libri, cercando di definire il senso del nostro stare insieme significa allungare le condizioni del respiro». Infine, Massimo Recalcati dichiara: «Questo festival parla anche del respiro della parola e della cultura: dove c'è malattia come in questo tempo, il respiro della cultura e della parola sono essenziali per ridare possibilità di avvenire.»