Coronavirus: scoperti altri 132 positivi in Piemonte, ma quasi 100 sono asintomatici. Un morto

Con i nuovi casi riscontrati, salgono così a 35.038 le persone contagiate dal Covid dall'inizio della pandemia, mentre le persone guarite risultano essere 83, che portano il totale a 27.876. Sono 38 le persone guarite a Torino e provincia, mentre complessivamente ce ne sono altre 368 che dopo il primo tampone negativo attendono l'esito del secondo e dunque sono da considerare in via di guarigione.

Altri 132 casi di persone positive al Coronavirus: sono quelle trovate nelle ultime 24 ore in Piemonte, anche se di queste quasi 100 (98 per la precisione) sono asintomatici. Vengono così ulteriormente aggiornati i numeri diffusi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte per quanto riguarda la diffusione del Covid nella nostra regione.

Confortanti i numeri dei ricoveri, visto che rispetto alla giornata di ieri sono stabili a quota dieci le persone in terapia intensiva in tutta la regione, mentre i ricoveri non in terapia intensiva sono 166, due in più di ieri.