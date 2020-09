La richiesta di Sicchiero: "I sindaci discutano subito dell'ospedale unico dell'Asl To5"

Il sindaco di Chieri, Alessandro Sicchiero, chiede che l'assemblea dei sindaci dell'area dell'Asl To5 si attivi subito per discutere della localizzaione del nuovo ospedale, dopo che il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta a rivedere la scelta del sito di Vadò, a Moncalieri, fatta dall'amministrazione precedente guidata da Sergio Chiamparino.

"Approfondiamo con serietà le ipotesi in campo - dice Sicchiero - non conta il colore politico del sito in cui sorgerà l'ospedale, conta scegliere bene e in fretta, rispettando criteri oggettivi. Dopo cinque anni dalla firma del protocollo d'intesa con la Regione Piemonte, ora torniamo alla casella di partenza. Cinque anni che non si sarebbero persi se si fossero da subito prese in considerazione le criticità segnalate sul versante del rischio idrogeologico, oltre che ambientale, sul fronte del consumo di suolo. Ora invece si rischia di riaprire una lunga discussione tra campanili".

"In attesa dell'esito della nuova perizia che dovrà confermare o escludere il rischio alluvionale per il sito di Vadò - aggiunge - ritengo urgente che i territori interessati riprendano il confronto nella sede dell'assemblea dei sindaci, e che subito dopo si chieda un'audizione in Consiglio regionale".

"Nel frattempo - conclude - si cominci a lavorare per la trasformazione degli attuali ospedali di Chieri, Moncalieri e Carmagnola in vere Case della Salute, strutture aperte 24h in grado di prendersi carico di tutto ciò che non è alta complessità, con punti di primo soccorso e il potenziamento della medicina territoriale e dell'assistenza domiciliare".