Fusione Fca-Psa, ecco il consiglio di amministrazione che guiderà la futura Stellantis

Mentre proseguono le operazioni che entro il primo trimestre del prossimo anno dovrebbero portare alla fusione definitiva tra Fca e Psa, le due grandi aziende automobilistiche hanno comunicato la composizione del Consiglio di Amministrazione che guiderà la futura "Stellantis".



Il cda sarà composto da 11 membri, con la maggioranza degli amministratori non esecutivi che saranno indipendenti. "Gli amministratori indipendenti - si legge in una nota diffusa dalle due aziende - hanno background professionali differenti e portano significative prospettive ed esperienze di rilevanza per l’azienda, in linea con lo spirito dinamico e innovativo che caratterizza la creazione di questo nuovo gruppo. Gli amministratori indipendenti supporteranno Stellantis nel valorizzare appieno i suoi punti di forza e competenze distintive in una nuova era della mobilità, con l’obiettivo di creare valore superiore per tutti gli stakeholder".



In particolare, per andare a esplorare quelli che saranno gli "equilibri" tra le famiglie dei due sposi all'interno del matrimonio, FCA e il suo azionista di riferimento Exor hanno nominato 5 membri (tra cui John Elkann in qualità di presidente) e Groupe PSA e due dei suoi azionisti di riferimento EPF/FFP e BPIfrance hanno nominato 5 membri (tra cui l’Amministratore Senior Indipendente e il vicepresidente). Anche Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, sarà membro del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione di Stellantis sarà composto da John Elkann (Presidente) Robert Peugeot (Vice Presidente) Henri de Castries (Amministratore Senior Indipendente) Andrea Agnelli (Amministratore non esecutivo) Fiona Clare Cicconi (Amministratore non esecutivo) Nicolas Dufourcq (Amministratore non esecutivo) Ann Frances Godbehere (Amministratore non esecutivo) Wan Ling Martello (Amministratore non esecutivo) Jacques de Saint-Exupéry (Amministratore non esecutivo) Kevin Scott (Amministratore non esecutivo) Carlos Tavares (Amministratore Delegato). Il completamento della combinazione proposta dovrebbe avvenire entro la fine del primo trimestre 2021.

Carlos Tavares è attualmente Presidente del Consiglio di Gestione di PSA e diventerà Amministratore Delegato e Amministratore Esecutivo di Stellantis successivamente al completamento della fusione. È entrato nel Consiglio di Gestione di PSA il 1° gennaio 2014 ed è stato nominato Presidente del Consiglio di Gestione di PSA il 31 marzo 2014. Carlos Tavares si è laureato presso l’École Centrale de Paris.

John Elkann è attualmente Presidente e Amministratore Esecutivo di FCA e diventerà Presidente e Amministratore Esecutivo di Stellantis successivamente al completamento della fusione. È stato nominato Presidente di Fiat S.p.A. il 21 aprile 2010, società di cui ha ricoperto la carica di Vice Presidente dal 2004 e di Consigliere dal dicembre 1997. John Elkann è Presidente di FCA dal 12 ottobre 2014. È inoltre Presidente e Amministratore Delegato di Exor N.V. e Presidente della Giovanni Agnelli B.V

Robert Peugeot, Presidente del Consiglio di FFP, è attualmente il rappresentante permanente di FFP nel Consiglio di Sorveglianza di PSA, membro del Comitato Finance and Audit di PSA e Presidente del Comitato Strategico di PSA. Entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di Stellantis successivamente al completamento della fusione. Robert Peugeot è entrato nel Consiglio di Sorveglianza di PSA in qualità di rappresentante permanente di FFP il 25 aprile 2014. Robert Peugeot ha conseguito una laurea presso l’École Centrale de Paris e l’Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD).

Andrea Agnelli sarà amministratore non esecutivo di Stellantis successivamente al completamento della fusione. È Presidente di Lamse, holding finanziaria (dal 2007), Presidente della Juventus Football Club S.p.A. (dal 2010), Presidente della Fondazione del Piemonte per l’Oncologia (dal 2017) e Presidente della European Club Association (dal 2017, consigliere dal 2012)