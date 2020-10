Siglato il Protocollo di Intesa tra l’Ordine degli Psicologi del Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale

Alla presenza del dott. Giancarlo Marenco - Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte (OPP) - e del dott. Fabrizio Manca - Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte – presso la sede della Direzione Generale del Piemonte per l’Istruzione, è stato firmato un Protocollo d’Intesa che si pone l’obiettivo comune di favorire la ripresa scolastica in presenza e/o la didattica a distanza, in un’ottica di consapevolezza della gestione del rischio di contagio e d’incoraggiamento verso un senso di responsabilità attiva.

La sospensione dell’attività didattica in presenza a scuola e il necessario passaggio a forme di didattica a distanza, a causa della pandemia di Covid-19, ha comportato, per le persone coinvolte nell’attività didattica, per gli insegnanti, gli studenti e le famiglie, una situazione di grande stress psico-fisico, data la necessità di dover riorganizzare, in condizioni di emergenza, i tempi, i modi e gli spazi dell’attività formativa.

Il lockdown ha richiesto l’impiego di intense energie fisiche, psicologiche e relazionali per imparare a: immaginare una scuola organizzata virtualmente; ricostruirsi in un ruolo mediato da uno schermo; gestire la partecipazione alla classe virtuale; decodificare il rapporto insegnamento-apprendimento, non solo in termini di contenuti, ma anche in termini di gestione in modo inclusivo.



L’Ordine degli Psicologi del Piemonte e l’USR per il Piemonte collaboreranno per sostenere le scuole del territorio attraverso attività di “in-formazione” rivolte a insegnanti, dirigenti scolastici, studenti e famiglie. Pertanto, i beneficiari principali del Protocollo sono gli Istituti scolastici del territorio, gli insegnanti, gli studenti, le famiglie, le associazioni di genitori.



Nello specifico l’Ordine degli Psicologi del Piemonte si impegna a sviluppare aspetti di carattere metodologico finalizzati a supportare le scuole, attraverso l’organizzazione di momenti “in-formativi”, coinvolgendo insegnanti, psicologhe e psicologi, ma anche altri professionisti, funzionali a sensibilizzare gli insegnanti e i dirigenti scolastici, ad individuare strategie di gestione emotiva e pratica dell’operatività scolastica, oltre a supportare le psicologhe e gli psicologi che gestiscono i Centri di Ascolto attivati presso gli istituti scolastici.



L’USR per il Piemonte si impegna a collaborare e a supportare l’Ordine degli Psicologi del Piemonte nell’ideazione e realizzazione degli interventi.

L’Ordine Psicologi Piemonte è lieto di rendere nota l’importante formalizzazione del protocollo che ha lo scopo di essere di supporto, insieme con l’USR per il Piemonte, alla difficile situazione vissuta nell’ambito scolastico.