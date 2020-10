Miscusi raddoppia a Torino e lancia anche la Bottega

Miscusi, brand italiano di pasta, il 5 ottobre aprirà il secondo locale a Torino in Cit Turin raggiungendo quota 11 ristoranti in Italia.

Il raddoppio arriva dopo pochi mesi dalla fine del lock- e rappresenta quindi un traguardo ancor più importante per miscusi che ha deciso di investire nella città di Torino che sin dalla prima apertura, un anno fa in Piazza Carlina, si è dimostrata vincente per il brand di pasta. Il miscusi di Torino è stato infatti il ristorante con la miglior prestazione dopo la riapertura.

Il secondo ristorante di Torino troverà invece casa nel quartiere residenziale Cit Turin, in via Principi d'Acaja angolo via Duchessa Jolanda, a pochi passi da una delle ville liberty più famose della città, Casa Fenoglio-Lafleur, dal mercato di Piazza Benefica e dalla stazione di Porta Susa.

Il nuovo locale ospiterà, al momento, circa 50 coperti al chiuso e 36 nel dehor per pranzi e cene a base di “good carbs” ed avrà anche una novità: uno spazio dedicato alla Bottega nella quale poter acquistare pasta fresca, sughi, condimenti e tutti i prodotti che quotidianamente vengono serviti sulle tavole dei miscusi per replicare a casa i piatti cult del brand.

La Bottega, lanciata inizialmente sul sito di miscusi durante il lockdown, ora prende la forma di un bancone gastronomico dove il garzone e la mamma pastaia guideranno i clienti nella scelta del Menù, rinnovato per l’apertura torinese, per ogni occasione – dal pranzo al volo, alla cena con gli amici, alla lunga mangiata in Famiglia – e prepareranno tutti gli ingredienti che servono per cucinarlo a casa.

La Bottega ospiterà anche una zona dedicata ai prodotti da frigo e da freezer e una zona dedicata al merchandising (come t-shirt, totebag, piatti, grembiuli e attrezzi da cucina firmati miscusi). Un’altra particolarità del progetto è l’inclusività che miscusi ha dedicato ai prodotti realizzati appositamente per il brand - come il tonno, le conserve, il gelato artigianale, l’olio, i biscotti della nonna - da produttori e artigiani italiani.

Miscusi inaugurerà il secondo locale di Torino, con una festa che si terrà il 15 ottobre dalle ore 19.

Ingredienti immancabili dell’inaugurazione saranno: musica dal vivo (dalle 20.30) e vino offerto dalla casa.

About miscusi

Miscusi esiste per rendere le persone felici, diffondendo uno stile di vita mediterraneo. Inaugura il primo ristorante nel febbraio 2017, a Milano in zona Cinque Giornate. Nel 2019 ha servito un milione di clienti con 11 ristoranti in 6 città Italiane. Nel 2020 era previsto il raddoppio e l’apertura internazionale. Post Covid il brand ha una nuova anima annessa al ristorante, quella di bottega di quartiere.

Entro la fine dell’anno inaugurerà la Farm, un centro di R&D sulla biodiversità, il pilastro sul quale poggia la dieta mediterranea, stella polare di riferimento per il menù di miscusi. Una milestone che segna un cammino che da sempre veda l’azienda impegnata in una missione più alta di una semplice catena di ristoranti. Ad oggi l’azienda ha raccolto 5M€, tra i soci principali Angelo Moratti.