Tom Brady: quando le leggende si mettono in gioco a 43 anni

Mettersi completamente in gioco all'età di 43 anni non è da tutti, soprattutto se si è una vera e propria leggenda vivente, il giocatore della National Football League ad aver vinto più Super Bowl nella lunga storia di tutta la NFL. Ma Tom Brady è speciale anche per questo ed arrivato alla soglia della mezza età ha deciso di accasarsi con i Tampa Bay Buccaneers e provare a trasformarla da Cenerentola del campionato ad una squadra vincente.

Negli USA si è parlato davvero a lungo del suo trasferimento nel caldo stato della Florida e per mesi la notizia ha aperto i TG sportivi mentre le scommesse online impazzivano per quotare Tampa come vincitrice del prossimo campionato. Ora la NFL, dopo il lockdown che ha bloccato lo sport in ogni parte del mondo, è finalmente ricominciata ed il bottino parziale di Brady dopo le prime due giornate, è di una vittoria ed una sconfitta. Ma la sensazione che il miracolo sportivo si possa compiere rimane nella convinzione di tanti, sia fra gli addetti ai lavori che tra i tifosi.

Per chi ancora non conoscesse la carriera leggendaria di Tom Brady e i dettagli sul suo trasferimento ai Tampa Bay Buccaneers, il Blog l'Insider ha deciso di raccontare la sua storia in un lungo e approfondito articolo che svela record, aneddoti e tante curiosità sul più grande giocatore della National Football League di sempre, tanto che il suo primo allenamento dello stadio del team si è trasformato in un proprio evento mediatico intercontinentale.

Uno sportivo capace di conquistare con le sue parole ed il suo carisma anche atleti di altre discipline sportivo. L'ultimo esempio in ordine di tempo è stato quello di Ivan Perisic, il giocatore croato dell'Inter di ritorno dal prestito al Bayern Monaco con cui si è laureato lo scorso agosto campione d'Europa per club vincendo la Champions League ai danni del Paris Saint Germain di Neymar e Mbappè.

Rientrato in nerazzurro, il giocatore non sembra ancora aver convinto l'allenatore Antonio Conte ad utilizzarlo come esterno nel suo 3-5-2 e dunque ha pensato di citare Brady in un lungo post sul suo seguitissimo profilo Instagram (oltre un milione e mezzo di follower) dove ha pure taggato la stella dell'NFL per lanciare un messaggio chiaro e preciso al tecnico pugliese.

Nel post si può leggere: “Chi se ne frega se sei una prima scelta, io ero la 199esima. Ma ascolta, se hai un’occasione di scendere in campo, non sprecarla perché potresti non averne una seconda”. Perisic tramite le parole Brady sta sostanzialmente dicendo a Conte: non importa dove mi collochi nelle gerarchie dell'Inter ma io sarò sempre pronto a scendere in campo e dare il massimo per la squadra e la società.

Se poi neppure la fantastica citazione di Brady non farà effetto sul sergente di ferro Conte, gli estimatori di Perisic non mancano di certo tra i top team di tutta Europa. Fra le squadre più interessate sembra esserci niente meno che il Manchester United, una destinazione che qualsiasi calciatore al mondo apprezzerebbe, Ivan Perisic compreso…