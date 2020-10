Sicurezza, due sole telecamere in Barriera di Milano: “Con Argo nuove installazioni da gennaio”

Argo porta la luce in Barriera di Milano, attualmente “sconnessa” dagli occhi elettronici. E’ stato approvato ieri in Giunta il progetto esecutivo di videosorveglianza annunciato negli scorsi mesi dalla sindaca Chiara Appendino che mira ad aumentare la sicurezza in tutta la città di Torino, con particolare attenzione alle periferie.

Le prime telecamere verranno installate già a inizio 2021, a gennaio: tra i quartieri maggiormente attenzioni vi sarà Barriera di Milano, un quartiere dove al netto episodi di micro criminalità piuttosto frequenti, risultano essere solo due su 32 le telecamere presenti ma utili solo alla rilevazione del traffico. Gli occhi elettronici in piazza Derna e Rebaudengo non bastano a far da deterrente in una zona che nell’ultimo periodo ha visto aumentare a dismisura non solo lo spaccio e le risse, ma anche le aggressioni agli agenti di polizia.

Da qui la richiesta tramite una proposta di mozione avanzata dal capogruppo della lista civica Sicurezza e Legalità, Raffaele Petrarulo: posizionare nuove telecamere in piazza Bottesini e Foroni, in largo Palermo angolo via Sesia, via Scarlatti angolo via Montanaro e piazza Montanaro. Le zone ritenuto più a rischio, dove un occhio elettronico potrebbe arginare i fenomeni criminosi e aumentare la sicurezza dei residenti.

L’idea è stata accolta con favore dal comandante della polizia municipale, Emilano Bezzon, che ha spiegato: “Le segnalazioni direi che sono accoglibili, Barriera di Milano sarà tra i quartieri più coperti dall’installazione dei sistemi di videosorveglianza del progetto Argo. Grazie al decreto semplificazione le prime telecamere potremmo installarle rapidamente, ci attendiamo di posizionarli a gennaio i primi impianti”.

In attesa di gennaio, la richiesta di Petrarulo è che si lavori immediatamente per portare quantomeno una nuova illuminazione nelle aree critiche: “E’ una cosa che si può fare in tempi brevi, sin da subito, e ha costi risibili utilizzando fari supplementari o potenziando la luminosità dei lampioni già presenti”. Luce e occhi elettronici per combattere la delinquenza in Barriera di Milano.