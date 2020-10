Quali sono le migliori offerte per internet senza linea fissa

L'avvento della tecnologia mobile e della fibra hanno fatto diventare obsoleta e quasi inutile la linea fissa. Per questo sono nate sempre più aziende che fanno numerose offerte internet senza linea fissa per avere accesso alla rete di casa senza necessità di una linea telefonica.

Scegliere Internet senza linea fissa

Avere una buona connessione Internet spesso costringe a scegliere tra provider che sfruttano connessioni via cavo, ma oggi sono sempre più diffuse le persone che si chiedono come fare per avere Internet a casa senza necessariamente avere pure la linea fissa in casa. Tra le compagnie di spicco che si occupano di fornire Internet senza linea fissa ci sono Eolo e Linkem, con una copertura di circa il 75%.

Queste aziende sfruttano le tecnologie ad onde radio e consentono di scegliere tra offerte Internet senza linea fissa in abbonamento oppure con ricaricabile (vedi qui https://www.zorro.it/internet-senza-linea-fissa), mentre i prezzi per Internet senza limiti partono da circa 25 euro al mese. Verificare sempre la copertura della rete nella propria zona Per avere Internet senza linea fissa è fondamentale controllare la copertura dei vari operatori nella propria zona.

Un gestore che copre l'area interessata permette di avere accesso ad una connessione veloce ed averla in casa propria senza attivare la rete fissa. Con Zorro.it è possibile controllare in pochissimi secondi la copertura di tutti i provider che si occupano di fornire la connessione Internet senza linea fissa, oltre a poter confrontare le diverse tariffe proposte. Valutare le offerte e controllare le condizioni contrattuali Nel momento i cui si decide di passare alla connessione Internet senza linea fissa è importante confrontare le varie offerte disponibili.

Gli operatori della linea mobile (Wind-3, Vodafone, Tim, ecc.) forniscono il servizio sia con rete fissa che senza per soddisfare tutte le esigenze. Periodicamente escono promozioni ed offerte dedicate dai vari provider, quindi su Zorro.it sarà possibile tenere sotto controllo costantemente le promozioni per la fibra o per l'ADSL ed avere accesso a sconti dedicati ai nuovi clienti che consentono di attivare la rete Internet senza telefono ad un costo che si aggira attorno ai 20 euro al mese senza aumenti futuri.

Eolo e Linkem sono due dei provider più diffusi e propongono una connessione Internet senza fili rispettivamente a 26,90 euro e a partire da appena 19,90 euro. In entrambi casi il prezzo è mensile. Quando si sottoscrive il contratto è importante conoscere le condizioni di recesso e disdetta. Possono essere presenti clausole che comportano il pagamento di penali qualora il contratto venisse revocato entro un cento termine (solitamente 12 o 24 mesi), mentre è gratuita superato il tempo indicato nel contratto stesso.

Leggere attentamente il contratto con le rispettive condizioni di recesso e disdetta può evitare brutte sorprese se si sceglie di passare ad un altro operatore. Quale offerta scegliere e come attivarla Scegliere tra Internet con o senza telefono dipende molto dalle abitudini individuali. Se il telefono fisso si usa poco e niente, scegliere una connessione Internet senza rete fissa è una buona alternativa, mentre in caso contrario è meglio preferire tariffe che includano l'opzione voce. L'attivazione è molto semplice soprattutto dopo aver confrontato le diverse offerte da Zorro.it. Una volta trovata la tariffa ideale basta inserire i dati ed ottenere un preventivo per poi valutare ulteriormente l'attivazione e proseguire.