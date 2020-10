Mahle, c'è l'accordo tra aziende e sindacati: tutti i 266 lavoratori di La Loggia e Saluzzo passano alla IMR, salvi i due stabilimenti

Uno spiraglio di luce in mezzo a tante difficoltà. E' quello che proietta attorno a sé una vicenda come quella della Mahle, una delle (tante) vertenze che in questi ultimi anni stanno scandendo lo stato di salute del tessuto produttivo torinese e non solo.



Proprio Mahle, infatti, ha due stabilimenti che erano finiti nell'occhio del ciclone: quello di La Loggia e quello di Saluzzo. Ma da questa mattina ci sono parole di certezza sul loro futuro e su quello dei 266 dipendenti che operano al loro interno.

Presso la sede dell’Unione industriale di Torino si è raggiunta infatti l’intesa tra sindacati, rsu e le due direzioni di Mahle e IMR che subentra alla vecchia proprietà. L’accordo, arrivato dopo mesi di trattative, prevede il trasferimento di tutti i lavoratori della Mahle alla IMR e allo stesso tempo il mantenimento dei siti produttivi di La Loggia e Saluzzo. Un accordo che è stato sottoscritto dopo l’approvazione dell’ipotesi nel corso delle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori.