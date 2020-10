Case popolari, Grimaldi (LUV): “La Giunta attivi immediatamente il salva-mutui"

“Cirio, consigliato pericolosamente dai Fratelli d’Italia, per governare i problemi che gli si presentano davanti sceglie sempre la soluzione peggiore, quella più costosa per le casse della Regione e inefficace dal punto di vista politico, normativo e giuridico", è il commento Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione in merito alla determina approvata che autorizza la Regione per costituirsi di fronte al Tribunale di Torino contro il ricorso presentato dall'Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione).

“Il ricorso a cui tenterà di resistere la Regione è una causa persa – prosegue Grimaldi – e noi da mesi lo diciamo a Caucino, a Marrone e a chiunque tenti forzature discriminatorie sulle graduatorie per l’accesso all’edilizia pubblica: il Tribunale di Milano, presso cui Asgi ha già vinto una causa pressoché uguale, la Corte Costituzionale e, infine il Difensore Civico della Regione, sono tutti concordi nel dichiarare gravemente discriminatori, e pertanto incostituzionali, i provvedimenti con cui, richiedendo una mole di documentazione aggiuntiva, si rende di fatto inaccessibile l’accesso all'edilizia pubblica agli stranieri”.

“Il problema della casa è uno dei più rilevanti in Regione – ammette Grimaldi – per questo motivo ci sentiamo di suggerire alla Giunta di evitare becere battaglie ideologiche, e affrontare il problema da un altro verso, per risolverlo alla radice. La nostra regione, grazie alle nostre proposte, si è dotata di due strumenti normativi – il “Fondo salva sfratti” e il “Fondo salva mutui” – rivolti proprio ai più deboli e a chi, ancora di più in questa emergenza sanitaria, si trova in difficoltà coi pagamenti".

"Se la Giunta vuole aiutare tutti i cittadini residenti in Piemonte – conclude Grimaldi – pubblicizzi e finanzi le norme che li aiuterebbero a non perdere la propria abitazione, a tenersi il proprio alloggio e la propria dignità; non passi il tempo a fare la guerra ai più poveri”.