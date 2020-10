Doppietta per la redazione di Torino Oggi: sono nati Luca e Nicola Panzarella

"Sono gemelli, anche se sono nati a ottobre". Conoscendo Marco, lo avrà sicuramente pensato, tra le mille sensazioni che travolgono quando nasce un figlio. Figurarsi quando ne nascono due!



La redazione di Torino Oggi festeggia di nuovo l'arrivo della cicogna: nella serata di ieri, 9 ottobre, sono nati Luca e Nicola Panzarella, figli del nostro collega e della sua compagna Sara.

Doppio fiocco azzurro, dunque, dopo quello che poche settimane fa ha accompagnato l'arrivo di Francesco, il figlio di Cinzia Gatti. Per tutti noi - sempre più zii - un'altra gioia da celebrare e da condividere.



Ai piccoli e ai loro genitori vanno il nostro abbraccio e un grosso in bocca al lupo. E conoscendo la passione del papà (abbinata a quella da cronista) non mancheranno di certo le foto, a immortalare un momento così speciale.