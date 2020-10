Forza Italia, Varaldo: "Per il partito i giovani sono fantasmi. Ma in realtà sono nomi, cognomi, storie e impegno"

"Un partito politico serio seleziona i suoi rappresentanti sulla base delle competenze, dell’impegno e della passione. Quando il criterio di scelta diventa la fedeltà al capo allora si creano piccole truppe di 'yes-men' e quel partito si estingue". Lo scrive in una nota , il coordinatore dimissionario del movimento giovanile di Forza Italia a Torino e provincia e consigliere Capogruppo di Forza Italia a Chieri, Tommaso Varaldo, ancora polemico contro i vertici regionali del partito.

"Nascono così le nomine fatte in Forza Italia: premio fedeltà ad amici fedeli e a parenti. Anche quando nell’ultimo anno Forza Italia in Piemonte iniziava il suo forte declino, il movimento giovanile c’è sempre stato: i presìdi contro la riforma Bonafede, contro il degrado della Cavallerizza e poi del Parco del Valentino, l’opposizione all’Appendino, la visita ai cantieri della Tav, la presenza ad ogni manifestazione, gli incontri serali di noi giovani su tematiche importanti con esponenti di rilievo quali, ad esempio, Versace, Craxi, Meluzzi, l’impegno nelle scuole e nell’università, la battaglia per lo sgombero delle aule occupate, la raccolta firme per ridurre il ticket posteggi agli studenti, quando era ora di montare e smontare i banchetti del partito, di fare i volantinaggi, l’impegno in ogni campagna elettorale senza mai risparmiarci, le candidature dei nostri ragazzi alle amministrative: abbiamo dimostrato una presenza costante sul territorio. E queste sono solo alcune delle ultime battaglie e delle iniziative che abbiamo organizzato sul territorio spesso insieme ai Seniores, altro gruppo che ha sempre dimostrato il proprio impegno".

"A fronte di tutto il lavoro fatto per Forza Italia da un gruppo di giovani che abbiamo provveduto a ricostruire e tenere vivo, leggo ancora che c’è chi afferma che i nostri 100 giovani, tra iscritti e militanti, siano fantasmi. La gran parte sono stati tutti tesserati, con nome, cognome e numero di telefono. Sarebbe bastato partecipare ai nostri incontri per toccare con mano la forza di questo gruppo. Le parole del Coordinatore Regionale di FI sono per noi mortificanti, poiché denotano quanto sia distante non solo dal territorio ma anche dalla realtà dei fatti. Ricordo quando il chiamarmi era ricorrente per portare i giovani ad ogni iniziativa del partito o per partecipare ai banchetti il sabato mattina o alle campagne elettorali. I gruppi giovanili che oggi fanno politica con lealtà, passione e impegno sono pochi e chi ha la fortuna di averli nel proprio partito decide di metterli alla porta? Personalmente, quale referente del giovanile, non ho ricevuto alcuna telefonata dal Coordinatore Regionale che mi spiegasse i reali motivi della scelta presa. Ecco la considerazione che Fi ha avuto per il nostro impegno di tanti anni dimostrato dai fatti. Il merito in politica, per quando mi riguarda, consiste nell’impegno profuso, nelle capacità dimostrate e nelle competenze acquisite. Il nostro impegno di giovani non si ferma: i liberali moderati hanno bisogno di una casa in cui merito e competenza siano al primo posto".