No Tav, Dana dal carcere: "Agire sempre trasparente"

"Dai fatti di cronaca che hanno visto coinvolta la mia giudice di sorveglianza e gli altri che sono susseguiti, mi ritrovo nel commento dato dal Movimento No Tav. Molti hanno speculato su di essi, tentando di strumentalizzare la vicenda della mia assurda detenzione, demonizzare ancora una volta il movimento, attaccare in modo ignorante il centro sociale Askatasuna, importante laboratorio politico della città di Torino". Sono le parole di Dana Lauriola, 38enne portavoce dei No Tav e del centro sociale Askatasuna, che in carcere sta scontando una pena di due anni diventata definitiva. La donna ha scritto una lettera agli attivisti dal carcere e loro l'hanno pubblicata su Facebook sulla pagina "Notav info".

"Mai in questi anni - scrive Dana - mi sono ritrovata a dover nascondere il mio agire, anzi mi sono sempre esposta , insieme a molti altri, per spargere le ragioni del nostro agire politico, in contesti favorevoli, ma anche in quelli difficili e poco compresi. Questa trasparenza dell'agire, sostenuta da ragioni profonde e dall'urgenza di combattere la devastazione dei territori e le diseguaglianze sociali, è la cifra che contraddistingue il mio agire politico e quello dei miei compagni in questo cammino comune. Altre parole per quanto mi riguarda non sono necessarie. Siate saldi, io lo sono".