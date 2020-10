Una suora positiva al Covid, chiusa l'elementare delle Domenicane a Moncalieri

La nuova diffusione del coronavirus porta alla chiusura della prima scuola anche a Moncalieri. Stop delle lezioni alla scuola elementare paritaria delle suore Domenicane nella frazione di Testona: la decisione è arrivata dopo che è stato registrato un caso di positività tra le religiose.

Per questa ragione, ieri si è scelto di far rimanere a casa i piccoli allievi, che adesso verranno sottoposti al tampone, come da protocollo sanitario. Le lezioni riprenderanno soltanto dopo che le condizioni si sicurezza saranno state ripristinate e l'ambiente sanificato.

Ovviamente, tutto dipenderà anche da una eventuale diffusione del contagio, in base a quanti casi di positività verranno registrati tra allievi ed insegnanti.