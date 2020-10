Folli all’Opera, un omaggio al mondo della lirica con l’Accademia dei Folli

Alcuni dei personaggi più celebri delle opere liriche si avvicendano sul palco, si rivolgono al pubblico, dialogano con il direttore d'orchestra e con i musicisti. Vogliono capire, fare il punto della situazione dopo migliaia di repliche sempre uguali. Non è per niente facile, infatti, essere personaggi d'opera. A parte lo spaventoso tasso di mortalità, ci sono stranezze che ancora non si spiegano, domande che restano in sospeso. Esempio. Perché nell'opera, quando qualcuno viene pugnalato alle spalle, invece di sanguinare canta? E perché il pubblico, nonostante queste stranezze, alla fine si commuove?