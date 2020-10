Moncalieri, manifestazione dei dipendenti della casa di riposo "Denina"

Lo stato di crisi annunciato da Eurotrend Assistenza, la cooperativa che opera per la rsa di Moncalieri "Istituto Denina", ha fatto scendere in stato di agitazione i dipendenti.

Il sindacato di base Cub ha organizzato all'ora di pranzo una mobilitazione di fronte al Palazzo Comunale di Moncalieri per denunciare la gravità della situazione, dopo che sono stati paventati tagli a tredicesime e ferie. "Eurotrend Assistenza - si legge nella nota diffusa - ha deciso che per tutto il personale la tredicesima mensilità non sarà pagata e le ferie e i permessi non goduti saranno cancellati".

"Secondo il presidente Montoro la causa sono i costi per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (causa pandemia) e gli aumenti contrattuali. La cooperativa avrebbe voluto che a pagare fossero le Pubbliche Amministrazioni". Poi i sindacati fanno notare che durante il lockdown alla casa di riposo Denina ospiti anziani, lavoratrici e lavoratori sono stati quasi tutti contagiati dal Covid.

"Altro che eroi! Si tagliano salario, ferie e diritti. Per queste ragioni le operatrici socio sanitarie scendono in piazza a manifestare", denuncia il sindacato di base, chiedendo "il ritiro immediato dello stato di crisi e il riconoscimento di quanto spettante e il ritorno sotto gestione pubblica per dare veramente un servizio di qualità".