Pre e post scuola, Magliano: "Se bastano le tre regole auree, allora la Regione lo metta per iscritto e invii l'informativa a tutti i soggetti interessati"

Attività di pre-scuola e di doposcuola in tempi di Covid-19: anche l'Assessorato, rispondendo in Aula in Consiglio regionale al Question Time di Silvio Magliano (Moderati) sul tema, conferma che non sono state approvate né linee guida né indicazioni specifiche ufficiali per le attività presso sedi diverse dai plessi scolastici a cura di Associazioni e cooperative del territorio regionale.

"Se bastano le tre regole auree (distanziamento interpersonale, utilizzo della mascherina, pulizia/aerazione di superfici e locali), come dichiarato a verbale dall'Assessore Caucino - dice Magliano - allora la Regione lo metta per iscritto e invii l'informativa a tutti i soggetti interessati. Non vorremmo che fossero proprio i Volontari a rimanere alla fine, nell'assenza di indicazioni chiare ufficiali, con il proverbiale cerino in mano".

"Nell'apprezzare l'attenzione per la peculiarità e per la natura giuridica dei soggetti che gestiscono questo tipo di attività e ritenendo gusto non vincolare con i lacci e i lacciuoli di un eccesso di burocrazia i soggetti coinvolti, resto convinto che regole certe siano necessarie e che le attività di pre e post scuola debbano essere svolte in totale sicurezza. Per tutti: bambine, bambini e Volontari. Questa è la prima e vera priorità".