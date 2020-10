Concorrenza sleale nel mondo della nocciola: il Piemonte lancia il suo grido d'allarme con "Né tonda, né gentile"

Se davvero fosse soltanto un film, la trama sarebbe di quelle che non garantiscono un lieto fine e che, nel dubbio, lasciano comunque l'amaro in bocca a chi sta in platea. Ma "Né tonda né gentile" non è un film: è un documentario di denuncia realizzato da Stefano Rogliatti, che Coldiretti Piemonte ha voluto presentare a Torino per denunciare la grande difficoltà che attanaglia il mondo della produzione regionale di nocciole.

Una condizione che vede, numeri alla mano, il 70% della produzione mondiale di questo frutto in guscio realizzarsi in Turchia, in condizioni di lavoro al di fuori di quelle regole che da noi sarebbero la normalità. Una quota che finisce per schiacciare quel 12% che rappresenta invece la "fetta" italiana. E di questa, l'importante porzione piemontese.

Le cifre parlano di una Turchia che, nel solo 2019, ha esportato le nocciole in 121 Paesi per circa 320mila tonnellate con un reddito di oltre 2 miliardi di dollari. L’Italia è al primo posto tra i Paesi importatori facendo arrivare circa 84mila tonnellate di nocciole turche con un valore di 548 milioni di dollari, seguita dalla Germania, leader degli ultimi 9 anni (73.476 tonnellate) e la Francia (22.719 tonnellate).



"Dare voce a chi voce non ha mi fa credere nella mia professione, necessaria e utile sempre. Questa volta il viaggio mi ha portato in Turchia sulle coste del Mar Nero, nella capitale della produzione di nocciole - spiega Rogliatti -. Qui nel mese di agosto arrivano più di 350000 lavoratori stagionali. A vederli da lontano sembrano persone serene, individui intenti a lavorare come tutti. Ma avvicinandomi inizio a scorgere che oltre agli uomini ci sono anche donne e minori tra gli alberi di nocciole, mani e ginocchia a terra 10 ore al giorno. Mi chiedono «secondo te ne vale la pena?». Non ho la risposta pronta, ma dentro di me penso proprio di no. Testimoniare e accendere i riflettori sulla situazione precaria e disumana di centinaia di migliaia lavoratori gratifica il mio impegno. È solo un pezzo del nostro mondo, ma drammaticamente situazioni simili non rimangono casi isolati”.