Il 6-7 febbraio le primarie del centrosinistra per scegliere il candidato sindaco a Torino

Sono state fissate per il 6 e 7 febbraio le primarie del centrosinistra per scegliere il candidato sindaco di Torino.

La data è stata decisa questa sera nel corso di una riunione delle forze di coalizione, "una coalizione larga e unitaria - sottolineano il segretario piemontese del Pd, Paolo Furia, assieme al segretario metropolitano Mimmo Carretta - che ha deciso di offrire alla cittadinanza un grande momento di confronto e partecipazione".

Lunedì la coalizione si ritroverà nuovamente per definire alcuni dettagli legati al regolamento, in particolare le firme da raccogliere per coloro che non sono candidati da un partito.

I prossimi appuntamenti prevedono, entro la fine di ottobre, il patto di programma e solidarietà di coalizione e entro la prima settimana di novembre la costituzione del comitato organizzatore.