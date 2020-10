Cultura e turismo nell'era digitale: parte la sfida degli studenti di Università e Politecnico di Torino

Parte oggi, 15 ottobre 2020, la Challenge “Cultura e Turismo nell’era digitale” lanciata dal Contamination Lab di Torino, in stretta collaborazione con il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”. I 30 studenti partecipanti alla Challenge, provenienti dal Politecnico di Torino e dall’Università degli Studi di Torino, cercheranno di dare risposta a domande rese ancora più attuali nel periodo di emergenza sanitaria in atto, quali “Come il digitale cambierà i meccanismi di valorizzazione delle identità e dei patrimoni artistici? Come cambierà il modo di fruire delle opere d’arte e della loro storia? Quali sono i cambiamenti degli attori del settore?”.

L’obiettivo è dunque quello di aiutare gli studenti a sviluppare idee per rispondere alle sfide derivanti dalla digitalizzazione della cultura e dei suoi effetti. I partecipanti, suddivisi in team, cercheranno di comprendere i fattori determinanti e le relazioni in questo specifico ecosistema, tenendo presente da un lato le esigenze della ‘nuova normalità’, dall’altro la sostenibilità economica e sociale delle soluzioni.

Questa Challenge avrà luogo secondo una modalità di partecipazione “mista”, in presenza e da remoto per permettere ad ogni studente di essere parte attiva della Challenge, ovunque si trovi. Insieme progetteranno soluzioni per innovare le modalità di fruizione dell’arte e del restauro, per valorizzare i beni museali di Torino, le identità culturali del territorio e renderle più fruibili e attrattive. Gli studenti lavoreranno in team multidisciplinari, organizzati da una equipe di psicologhe e potranno avvalersi di lezioni in presenza e online, tenute da docenti di Politecnico e Università di Torino e da esperti del mondo culturale e museale torinese, saranno inoltre supportati durante tutto il percorso da mentor esperti di design, cultura digitale ed educazione imprenditoriale.

Per il Centro Conservazione Restauro – dichiara il Segretario Generale del CCR “La Venaria Reale” Sara Abram - si tratta di un’opportunità significativa per offrire la propria struttura, la propria organizzazione e le proprie attività al confronto con una platea qualificata di soggetti, per cogliere ulteriori spunti e prospettive sulla possibilità di tradurre il restauro in esperienza conoscitiva ed educativa. A partire dagli assi di sviluppo del piano strategico e alla revisione dei suoi obiettivi e delle sue azioni in conseguenza dei cambiamenti derivanti dall’emergenza sanitaria, la Challenge “Cultura e Turismo nell’era digitale” rappresenterà un momento di verifica, offrendo nuovi punti di vista e nuove soluzioni per la comprensione e la valorizzazione del patrimonio culturale”.

A febbraio 2021 i vari team presenteranno le loro proposte ad una Giuria di esperti e i progetti migliori avranno la possibilità di essere seguiti maggiormente per rendere concrete le soluzioni elaborate.

Il Contamination Lab Torino è un progetto del Ministero dell’Università finalizzato a creare un percorso formativo unico nel suo genere, che prevede la partecipazione congiunta di studenti provenienti da differenti percorsi di studi (Architettura, Economia, Antropologia, Filosofia, Comunicazione, Conservazione e restauro dei beni culturali, ecc.) e livelli di educazione (dalla triennale al dottorato di ricerca).