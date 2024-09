La Consulta per l'ambiente chiede al Comune di avvertire i cittadini: "Le auto pesanti producono più inquinamento e CO2"

Le automobili emettono sostanze inquinanti e gas che alterano il clima, come l'anidride carbonica. Il Comune di Torino, per ridurre l'impatto dei trasporti, mette in campo alcune limitazioni come il divieto di circolazione per i veicoli più vecchi: Euro 0, 1 e 2 a benzina e diesel e Euro 0 e 1 a GPL e metano non possono girare in città, mentre per i diesel euro 3, 4 e 5 sono previste limitazioni temporanee a seconda del periodo dell'anno e del superamento di valori limite della qualità dell'aria. Inoltre, in Piemonte sarà attivo dall'autunno del 2025 il divieto di circolazione per i veicoli con motore diesel euro 5 nei comuni con più di 30 mila abitanti.



Ma il tipo di motore e di combustibile non sono le uniche variabili che incidono sull'inquinamento e sulle emissioni: la Consulta per l'ambiente e per il verde del Comune ha portato all'attenzione del Consiglio comunale il fatto che, come confermato da studi scientifici, il peso dei veicoli e la velocità a cui procedono possono variare di molto i valori di CO2 e di sostanze inquinanti prodotti dalle auto. In Francia, ad esempio, il Governo ha previsto una tassa sui veicoli che superano i 1600 kg come i Suv, i minivan, le auto di lusso o sportive. Durante un'udienza delle commissioni viabilità e ambiente, il dottor Francesco Forleo della Consulta ha quindi proposto di informare i cittadini per una maggiore consapevolezza sul tema e per un'educazione a una guida più sostenibile.



"La Consulta ha formulato tre richieste - ha spiegato Forleo - usare la 'moral suasion' per informare i proprietari di auto di grossa cilindrata e pesanti nei giorni in cui Arpa rileva il superamento dei limiti sicurezza, visto che producono molto inquinamento e CO2. La seconda proposta è un'accelerazione verso Torino 30, dopo che l'esperimento a Bologna di estendere a gran parte della città il limite di 30 km/h ha portato a risultati lusinghieri. Il terzo punto è per una guida etica e sostenibile, che sta a chi guida ogni tipo di veicolo. Se si usano in un certo modo si avrà molto inquinamento, se vengono usati bene molto meno: non costa quasi niente informare i cittadini".