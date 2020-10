Coronavirus, la Polizia locale di Moncalieri intensifica i controlli all'esterno delle scuole

Stretta dei controlli a Moncalieri, per verificare il rispetto delle recenti disposizioni per il contenimento della nuova ondata di coronavirus.

La polizia locale ha intensificato le verifiche nei punti della città dove i giovani si ritrovano più frequentemente, soprattutto all'ingresso dei parchi e di fronte alle scuole. Ieri gli agenti sono andati all'istituto Majorana e oggi proseguiranno i controlli all'ingresso del Pininfarina e del Marro.

Non sono state rilevate sanzioni, anche perchè l'obiettivo - almeno in questa fase - è far comprendere ai ragazzi l'importanza del rispetto delle norme, come l'uso della mascherina.

Accertamenti anche nei parchi, dove qualche 15 enne è stato sorpreso con gli amici con il dispositivo di protezione non indossato: per lui solo una ramanzina e l'invito a non rifarlo più.