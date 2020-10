A Torino quattro consiglieri del M5s “in quarantena”: il Consiglio comunale torna online

Il Consiglio comunale di lunedì 19 ottobre si svolgerà online: a stabilirlo è il presidente Francesco Sicari, al termine della conferenza dei capigruppo. Il motivo? I sintomi influenzali avvertirti da Fabio Versaci e dai contatti per vie dirette o indirette con soggetti poi risultati positivi della capogruppo del M5s Valentina Sganga e di Federico Mensio.

A loro tre, va ad aggiungersi Marco Chessa, consigliere che già la scorsa seduta aveva partecipato al Consiglio comunale da casa, collegato virtualmente con la Sala Rossa, perché positivo al Covid-19, ancora in attesa di tampone negativo. A parte il presidente della Prima Commissione, costretto a casa dalle regole sanitarie imposte, gli altri consiglieri comunali sono in auto isolamento fiduciario e godono di buona salute.

Ecco perché il prossimo Consiglio comunale si svolgerà online. Nei prossimi giorni verranno valutate possibili opzioni, come la seduta in modalità mista (con consiglieri e consigliere sia in presenza che in videocollegamento). Dette valutazioni saranno comunque effettuate in relazione al mutato contesto epidemiologico ed alle conseguenti eventuali nuove indicazioni da parte del Governo.