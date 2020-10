"Lavori in città": Settimo parte con la riqualificazione dei quartieri

Nei giorni scorsi stata portata a termine la pulizia straordinaria di alcune zone della città di Settimo Torinese. Al Villaggio Olimpia, marciapiedi, strade e parco giochi sono stati ripuliti, in via Rio San Gallo è stata ripulita da una discarica abusiva di sfalci abbandonati. In via Cavalier Tedeschi sono stati rimossi cumuli di immondizia e ingombranti. La pulizia straordinaria si accompagna a un'azione di prevenzione sui punti più sensibili del territorio cittadino, anche tramite le fototrappole, per scoraggiare l'abbandono di rifiuti.

Sono state installate le nuove rastrelliere nelle scuole medie della città che ne erano sprovviste: Calvino, Gramsci e Matteotti mentre in via Vagliè sono state realizzate nuove strisce bianche e gli stalli per i parcheggi dei disabili.

Nei giorni scorsi è stata sistemata anche la pavimentazione in pietra dell'area attorno al palazzo municipale fra piazza Vittorio Veneto e via Manzoni. I lavori si sono svolti nell'ambito della riqualificazione della Sala Consigliare.

Sono stati installati i nuovi tabelloni elettronici che indicano la possibilità di posteggiare nei parcheggi coperti o chiusi. Una dotazione preparatoria e funzionale agli incentivi che il Comune intende introdurre per promuovere l'utilizzo delle aree attrezzate a parcheggio (piazza Donatori, piazza Campidoglio e altre).