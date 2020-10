Top 7 dei nuovi giochi e dove acquistarli

Il 2020 dei videogiochi è sicuramente un anno davvero molto interessante sotto tutti gli aspetti e i punti di vista. Mai come quest’anno le case produttrici hanno messo a disposizione dei molti appassionati delle console dei games all’altezza e ben rinnovati. In questa sezione vogliamo regalarvi una classifica speciale dei 7 giochi nuovi più importanti dell’anno in uscita.

Un 2020 sotto l’aspetto sanitario non iniziato nel modo giusto, visto lo spandersi sempre più del terribile Coronavirus che ha messo in pochi mesi in ginocchio non solo l’Italia, ma tutto il Pianeta. Con la tecnologia in continuo espandimento quest’anno i videogiochi sono davvero rinnovati, sembra proprio di entrare nella realtà. E visto la situazione economica non facile ecco dove acquistarli ad un prezzo davvero imperdibile per tutti.

In questa sezione analizziamo la Top 7 dei migliori games sul mercato e in uscita in questo difficile 2020: allacciatevi le cinture, il viaggio nei nuovi giochi sta per iniziare.

La classifica dei 7 migliori giochi del 2020

La classifica dei 7 miglior giochi trova al primo posto il gioco calcistico FIFA 2021, disponibile anche su Origin, un classico che ogni appassionata aspetta con ansia tutti gli anni. Quest’anno il game in questione è ancor più rinnovato rispetto alle scorse stagioni. Subito dietro non possiamo tralasciare il simulatore d’azione chiamato Call of Duty, per tutti quelli che amano una vera e propria avventura con ricchi colpi di scena. Sul podio inseriamo Star Wars Squadrons per tutti quelli che vogliono rivere in simulazione Guerre Stellari.

In questa Top 7 dei nuovi giochi non vogliamo farci mancare nulla. Fuori dal podio troviamo Mafia, un altro game molto interessante che sta riscuotendo grande successo in giro per il Pianeta. Gioco d’avventura emozionante, dove può capire di tutto in qualsiasi momento. Subito dietro nella Top 7 dei nuovi giochi ecco che troviamo un altro videogioco calcistico. Ci riferiamo a PES 2021, con tanto del pallone d’oro Messi in copertina pronto ad invogliare qualsiasi appassionato.

Il gioco è rinnovato ma secondo noi non ancora per dare la giusta spinta per concorrere al massimo con il colosso FIFA. Al sesto posto di questa speciale classifica troviamo un altro gioco sportivo. Ci riferiamo al simulatore di basket chiamato NBA2K21, un videogioco per tutti gli appassionati del pallone a spicchi che nella realtà ha vissuto un vero e proprio ridimensionamento per la terribile pandemia del Coronavirus.

Chiude questa Top 7 il simulatore di volo chiamato Microsoft Flight Simulator. Ma in cosa consiste questo game? Questo videogioco regala l’ebrezza a tutti gli appassionati dei simulatori di volo di poter gestire con le proprie abilità e forze un aereo di linea, sui cieli di tutto il mondo. Un videogioco che sta nuovamente spopolando nell’intero globo terrestre,

Quindi riassumendo ecco la Top 7 dei nuovi giochi:

FIFA 2020 Call of Duty Star Wars Mafia PES 2021 NBA2K21 Microsoft Flight Simulator

