Covid, Forza Italia: "Messa a disposizione dei locali delle circoscrizioni per attività di somministrazione vaccino anti-influenzale"

“Il 26 ottobre saranno disponibili i vaccini antinfluenzali eppure abbiamo appreso che potrebbero esserci carenze di locali per la loro somministrazione. Proprio partendo da questo problema abbiamo deciso di predisporre un ordine del giorno, che verrà presentato in tutte le Circoscrizioni, affinché le stesse propongano all’ASL di poter utilizzare tutti i locali in loro possesso che risultino idonei a questo scopo". Ad affermarlo in una nota il commissario cittadino di Forza Italia Marco Fontana, il deputato torinese Roberto Rosso, l’ideatore dell’iniziativa Davide Balena e i consiglieri di circoscrizione Giuseppe Battaglia, Licia Bello, Domenico Garcea e Alessandro Iocola.

"Il Comune di Torino e le mini-municipalità torinesi hanno in proprietà diverse sale e centri d’incontro che oggi non vengono utilizzati in ottemperanza delle disposizioni anti-Covid: è fondamentale fare rete come istituzioni e metterli a disposizione del servizio sanitario al fine di permettere il miglior accesso possibile a chi vorrà sottoporsi alla vaccinazione, in particolare i soggetti più deboli cioè gli over60. Bisogna assolutamente evitare il formarsi di lunghe code e assembramenti, questa è una proposta che reputiamo di buon senso per aiutare le nostre ASL a offrire il miglior servizio possibile ai cittadini torinesi”.