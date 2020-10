Borgo Filadelfia, il Comune dice no al mercato rionale sotto le arcate dell'ex Moi

Borgo Filadelfia non avrà il suo mercato rionale. E' quanto comunicato dall'assessorato al commercio del Comune a seguito di un'interpellanza votata all'unanimità dalla Circoscrizione 8 lo scorso luglio, in cui si chiedeva conto dello stato di riqualificazione di tutta la zona ex Moi.

In particolare, nel documento si faceva riferimento all'inutilizzo prolungato delle arcate in via Giordano Bruno, fino a vent'anni fa destinate ai vecchi mercati generali, ma giudicate tuttora adatte ad accogliere ambulanti settimanali o banchetti tematici. Un provvedimento auspicato a più riprese anche dalla stessa cittadinanza.

"La realizzazione di un'area ex novo - ha spiegato in primo luogo il dirigente d'area Roberto Mangiardi nella risposta tecnica inviata dagli uffici comunali - richiede un investimento significativo, poiché che sia dotata di opportuni impianti per risponderei ai requisiti igienico-sanitari". Inoltre, le arcate "non distano molto dal mercato di corso Spezia, che oggi presenta il 49% dei posteggi non assegnati in concessione e subirebbe un'ulteriore erosione", con la nascita di un nuovo mercato. Una proposta bocciata in toto, insomma, la cui sostenibilità dovrebbe essere "preventivamente valutata in positivo a seguito di una puntuale analisi dell'offerta commerciale esistente e della potenzialità della domanda del territorio".

Piccante la risposta del coordinatore della Otto Alessandro Lupi, primo firmatario dell'interpellanza: "Corso Spezia vicino? Peccato ci sia una ferrovia di mezzo e che con i mezzi pubblici ci voglia quasi mezz'ora per arrivarci. O forse i nostri esperti in Comune pensano veramente che in Borgo Filadelfia ci si sposti con i droni per andare al mercato?".