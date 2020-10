Stato di emergenza in Piemonte, Borrelli alla Camera annuncia l'ok

Il dottor Borrelli ha confermato che l'intenso evento alluvionale che ha interessato la parte nord-occidentale del Paese nelle giornate di venerdì 2 e 3 ottobre hanno interessato con particolare insistenza il Piemonte (principalmente le zone del cuneese, del biellese, del vercellese, del novarese e del Verbano Cusio Ossola), con precipitazioni misurate in Piemonte in diverse stazioni che hanno superato i 600 mm per l'intero evento e che rappresentano più del 50% della precipitazione media annuale.

Nel corso dell'audizione, il Capo della Protezione Civile ha parlato di danni per il Piemonte pari a 231 milioni per i fabbisogni di somma urgenza e 416 milioni per il rischio residuo, con almeno 1 miliardo di euro di danno complessivo, ed uno stato di emergenza che verrà suddiviso su tre step. Il primo parte oggi, per la copertura per le spese di soccorso e assistenza alla popolazione. Il secondo sarà operativo tra circa un mese e riguarderà un ulteriore stanziamento per il ristoro dei danni infrastrutturali. Il terzo tempo sarà relativo alla copertura finanziaria delle infrastrutture più complesse e al rilancio economico-produttivo per il territorio, e come ha annunciato nei giorni scorso l'on. Enrico Borghi, necessiterà di un specifico intervento legislativo.