"I Sarcofagi della Sacra": curiosità e indiscrezioni si raccontano al Palazzo delle Feste

La serata ha come protagonisti Marisa Torello, ricercatrice storica autrice di molti libri frutto della sua innata curiosità e del suo lavoro presso l’Archivio di Stato di Torino, molto nota per aver tenuto diverse conferenze nella Conca, autrice dei tesi, il Trio ArcoIris, insieme musicale che fonde le sonorità classiche alla modernità delle percussioni di Silvia Sandrone, accompagnata da Sara Musso, al pianoforte e da Michela Marcacci, all’ arpa, colonna sonora dell’evento e la Sacra di San Michele, l’antichissima abbazia costruita tra il 983 e il 987, lungo la Via Francigena, sulla cima del monte Monte Pirchiriano nei territori dei comuni di Chiusa San Michele e di Sant’Ambrogio di Torino, simbolo della Regione Piemonte, luogo a 40 km da Torino, amministrata dal 1836, per volontà di Papa Gregorio XVI, dai Padri Rosminiani, che ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per il best-seller Il nome della Rosa.