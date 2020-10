Beneficio della magnetoterapia per il trattamento dell'osteoartrosi e di altre malattie

Cos'è l'artrosi?

L'osteoartrosi è una malattia reumatologica degenerativa caratterizzata dal danneggiamento progressivo della cartilagine. È un disturbo abbastanza comune che colpisce più donne che uomini.

Ad oggi, l'osteoartrite non ha cura. Tuttavia, ci sono alcuni trattamenti che possono aiutare a migliorare la qualità della vita della persona che soffre di questa malattia.

Nell'articolo di oggi spiegheremo in dettaglio cos'è l'osteoartrosi, cos'è la magnetoterapia e i suoi benefici.

Principali sintomi dell'artrosi

Soffrire di artrosi può portare a gravi disturbi per la persona che ne soffre.

L'osteoartrosi è una malattia degenerativa che colpisce più donne che uomini, e in particolare donne di età superiore ai 55 anni.

I suoi sintomi principali si manifestano sotto forma di rigidità articolare, dolore o deformazione delle ossa. Si tratta quindi di una patologia che causa dolore e che, nei casi più gravi, può causare problemi di mobilità nel paziente. Tant'è che secondo la Guida Clinica prodotta dal Ministero della Salute del Cile (Minsal), l'artrosi è la prima causa di deterioramento della mobilità nelle donne.

Qual è la causa dell'artrosi?

La verità è che la causa esatta per cui si manifesta l'osteoartrosi non è nota. Tuttavia, ci sono alcuni fattori associati al suo sviluppo, come la debolezza muscolare o l'eccesso di peso. Nel caso di persone in sovrappeso affette da artrosi, le zone più colpite sono, in generale, le ginocchia e le anche.

Inoltre, sembra che ci sia una chiara relazione tra la pratica di attività ripetitive che promuovono l'utilizzo di una specifica articolazione e la probabilità di soffrire di artrosi.

A tutti questi fattori vanno aggiunti fattori ereditari e l'invecchiamento, poiché questo disturbo è più diffuso nelle persone anziane, sebbene ci siano anche casi di artrosi precoce.

Come se non bastasse, le persone che subiscono lesioni come fratture, distorsioni, ragadi o impatti importanti non trattati correttamente hanno un'alta probabilità di soffrire di artrosi.

Magnetoterapia come trattamento per l'artrosi

Purtroppo oggi non esiste un trattamento che possa debellare definitivamente la malattia. Ma fortunatamente, con i progressi scientifici, continuano a essere sviluppati nuovi farmaci e terapie che aiutano a rallentare i suoi progressi e / o mitigarne i sintomi.

Oltre ai farmaci, esistono studi che supportano l'efficacia della magnetoterapia nel trattamento dell'osteoartrosi, poiché grazie al suo effetto antinfiammatorio e analgesico, l'applicazione dei campi magnetici riduce notevolmente il dolore della persona interessata.

Profilo del paziente

Il dolore e la mancanza di mobilità sono i principali fattori che influenzano e riducono la qualità della vita dei pazienti.

Poiché la malattia colpisce principalmente i pazienti di età superiore ai 60 anni, la limitazione funzionale può portare a un aumento dello stile di vita sedentario in questi gruppi di popolazione. Questo può favorire l'obesità e con essa il rischio di aumentare i livelli di colesterolo, la presenza di diabete, ipertensione o altri fattori di rischio per le malattie cardiovascolari.

Vantaggi delle apparecchiature per magnetoterapia domestica

La magnetoterapia come trattamento contro l'artrosi ha 3 grandi vantaggi:

Non è un trattamento invasivo.

È indolore.

Può essere eseguito comodamente a casa con apparecchiature per magnetoterapia domiciliare come LaMagneto, facilitando così il tuo trattamento.

Negli stadi più avanzati della malattia può essere necessario ricorrere alla chirurgia, trattamento che può continuare ad essere abbinato all'applicazione della magnetoterapia.

Altre malattie

Anche altre suddivisioni delle malattie articolari dell'osteoartrosi come la rizartrosi o l'artrosi della schiena di solito rispondono efficacemente al trattamento di magnetoterapia domiciliare.

Nel caso della rizartrosi o artrosi del pollice, si parla di una patologia che si caratterizza per la deformazione del pollice della mano.

La deformità e il dolore sono i due sintomi principali di questa malattia, che sostanzialmente consiste nell'usura di questa articolazione.

Da parte sua, quando parliamo di artrosi della schiena, ci riferiamo al deterioramento che si verifica nei dischi situati tra le vertebre.

Questo deterioramento produce una mancanza di ammortizzazione e di conseguenza le vertebre entrano in collisione tra loro, quindi compaiono i primi sintomi di questa malattia.