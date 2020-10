L'oroscopo di Corinne: ecco cosa dicono le stelle

ARIETE : Siate fermi ed irremovibili su scelte e decisioni da non revocare per pena, insicurezza, smarrimento e, se reduci da esperienze sbagliate, non accontentatevi delle briciole e non permettete a nessuno di trattarvi da ruota di scorta o da zerbini. Guardatevi intorno, ampliate la visuale, non incaponitevi su esseri tanto intriganti quanto meschini, ascoltate i pareri altrui e non peccate di caponaggine! Dal passato si rifarà vivo uno che non sentivate da tempo. Irritazioni nasali.

TORO : Non agitatevi e non fissatevi su questioni risolvibili con un minino di buon senso e di prudenza… La settimana appare essere piuttosto variabile, annesse delle comunicazioni contrastanti, dei pensieri vaganti, degli sbalzi umorali e una gran voglia di esser lasciati in pace da chiunque seguiti a picchiare sul medesimo tasto. In uno scatto di nervi offenderete un interlocutore oppure direte cose non pensate. Se felicemente accoppiati inventate magici momenti con chi amate.