Covid, Frediani e Sacco (M5S): “Aumento dei contagi certifica il fallimento di questa giunta”

“L’aumento esponenziale dei contagi in Piemonte è la certificazione del fallimento di questa Giunta che ha perso la primavera e l’estate a fare polemiche strumentali senza mettere in campo uno straccio di piano d’intervento in vista della seconda ondata”. Lo dicono il capogruppo e la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Sean Sacco e Francesca Frediani.

“Ora il Piemonte si trova in una gravissima situazione. Senza un numero adeguato di tamponi giornalieri (il Veneto, ad esempio, è avanti anni luce), con code chilometriche davanti agli ospedali, un aumento costante e vertiginoso dei contagi, senza un piano sugli ospedali da destinare all’emergenza Covid e con il tessuto economico e produttivo piemontese in ginocchio. Una situazione che, inevitabilmente, andrà ad allungare ancora di più i tempi delle liste d'attesa nelle ASL Piemontesi”.

“Il fallimento di questa Giunta è evidente e sotto gli occhi di tutti. Martedì il Consiglio regionale sarà chiamato ad esprimersi sulla sfiducia nei confronti dell’assessore Icardi presentata dal Movimento 5 Stelle (documento a firma Sean Sacco). Auspichiamo in una presa di coscienza da parte di maggioranza ed opposizioni. Così non è più possibile andare avanti”.