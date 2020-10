Reale Mutua Basket Torino, Cavina: "Lavorato sui dettagli, spero di vederli con continuità"

Il derby con la JB Monferrato chiuderà il Girone Verde della Reale Mutua Basket Torino. La formazione gialloblu ha già staccato il pass per le final-8, ma non vuole perdere l’occasione di testare il lavoro svolto in questa settimana.

I rossoblu di coach Ferrari arrivano da due sconfitte, ma sono squadra di valore e alto potenziale. Nonostante un inizio di stagione frenato da qualche infortunio.

Le parole di coach Cavina: “Domani chiudiamo il nostro girone di Supercoppa, è un’ennesima tappa di avvicinamento al campionato. Già con Biella abbiamo sperimentato, lo faremo anche a Casale. Stiamo lavorando sui dettagli, per cercare di evitare gli errori difensivi di domenica scorsa. In settimana abbiamo lavorato sulla tecnica, era prevista una fase di scarico dopo il lavoro con il preparatore. Ci siamo concentrati molto sul basket, spero di vedere sul campo questi dettagli e di vederli con continuità. Ovviamente non sarà al 100% visto il periodo. Sono molto soddisfatto, lo dico sempre, questa squadra ottiene i risultati per come lavora. Domani sarà un derby, contro una squadra con un buon roster e ben allenato da un coach che conosce la categoria. Hanno avuto qualche infortunio purtroppo, ma rimangono un’ottima formazione”.