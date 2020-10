Scontri in centro, i manifestanti sfasciano le vetrine e saccheggiano i negozi [FOTO e VIDEO]

Fuoco, fiamme e vetrine rotte nel centro di Torino. La rabbia dei manifestanti che questa notte hanno messo a ferro e fuoco il centro si è riversata contro i negozi di via Roma e delle vie limitrofe.

Devastati i negozi di Gucci, Hermes, Geox e la Apple, oltre che i dehors del Cambio e di altri locali. I manifestanti hanno saccheggiato i negozi, rubando diversi capi d’abbigliamento: la polizia non è riuscita a intervenire per tempo e ha ripreso il controllo di via Roma solo a saccheggio completato.

Sul posto presente la Digos, che ha effettuato filmati che potrebbero rivelarsi decisivi per individuare i responsabili.