Nove mesi dopo la "rivoluzione" dei bus in Parella : aumentano i passeggeri, ma c'è chi dice no

Dopo la rivoluzione del trasporto pubblico in Parella, molti cittadini chiedono a Gtt di tornare indietro. Il cambiamento più grosso ha riguardato, la scorsa estate, il cambio di percorso delle linee 65 e 71. La linea 71 non arriva più a Porta Susa ed è stata prolungata in piazza Campanella, mentre parte del percorso è coperto dal bus 65 che è stato indirizzato verso il nuovo capolinea di corso Bolzano.

La discussione in commissione

Gtt, durante la commissione trasporti della quarta circoscrizione, ha rivendicato un aumento dei passaggi totali, considerando anche il tram 13, che in questi mesi è diventato autobus ed è deviato su via Nicomede Bianchi a causa di lavori. Attualmente, il bus più utilizzato risulta il 65, che ha visto quadruplicare il numero di passeggeri dato il percorso verso il centro, a discapito del 71 che ha visto ridursi gli utenti. Inoltre, l'azienda dei trasporti ha sottolineato la riduzione di costi di mezzi e personale, grazie ai cambiamenti messi in atto.



C'è chi si oppone al cambiamento

Alcuni residenti hanno però criticato le scelte prese, lamentando la difficoltà nel raggiungere la metropolitana e chiedendo un interscambio, al momento presente solo con la linea 71 ma non con 65 e 13. È stata fonte di critiche anche la frequenza dei passaggi nelle ore non di punta e la condizione degli ascensori della metropolitana Gtt. Il gruppo verificherà con la Città i risultati delle nuove linee, ma tutto sembra andare verso una conferma dei cambiamenti, senza un ritorno allo stato precedente.