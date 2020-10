Pascolamento in quota: dalla Regione Piemonte: arriva la proroga fino al 15 novembre 2020

La Regione Piemonte ha prorogato, fino al 15 novembre 2020, il periodo di pascolamento . La Direzione Ambiente, energia e territorio, Settore Foreste, d’intesa con il Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte, ha stabilito che il termine di pascolamento, previsto dal Regolamento forestale per l’anno 2020, è prolungato fino al 15 novembre su tutto il territorio regionale, per la quota compresa tra 800 e 1.500 metri sul livello del mare.

Nella determinazione dirigenziale della Regione Piemonte, firmata dalla dirigente Elena Fila-Mauro, del 23 ottobre scorso, si ricorda che “Al fine di tutelare l’ambiente e le cotiche erbose e in funzione dell’andamento climatico stagionale, la struttura regionale competente in materia forestale può modificare i termini del pascolamento”. Nella determinazione si citano “Le richieste di prorogare di 20 giorni il termine di pascolamento tra 800 e 1.500 metri, in ragione dell’andamento climatico e della disponibilità di risorse foraggere, pervenute da Coldiretti…”. La determina dispone che “i termini di pascolamento, per l’anno 2020, possano essere prolungati fino al 15 novembre su tutto il territorio regionale per l’altitudine tra 800 e 1.500 metri”.