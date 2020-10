Pininfarina Engineering verso la liquidazione: 138 dipendenti a rischio. "Necessario per mantenere la continuità aziendale"

Pininfarina Engineering verso la liquidazione e 138 posti di lavoro a rischio. E' lo scenario che si presenta agli occhi di un territorio come quello di Torino che già sta pagando in molte forme le difficoltà di una crisi che già prima del Covid colpiva con durezza soprattutto le aziende del comparto automotive.

Ma la "novità", in questo caso, è che non sono soltanto gli operai a pagare per le difficoltà del settore: qui si tratta di ingegneria e progettazione, quella porzione di "testa pensante" che dovrebbe rappresentare il valore aggiunto per la culla dell'automotive.

D'altra parte la comunicazione ufficiale di Pininfarina non lascia spazio a interpretazioni: "L’assemblea straordinaria della controllata Pininfarina Engineering ha deliberato la messa in liquidazione della stessa e, a tal fine, nominato il relativo liquidatore. Tale decisione si pone nell’ambito del processo di razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria del Gruppo Pininfarina che la capogruppo Pininfarina spa ritiene necessario ai fini del mantenimento della continuità aziendale".

In particolare - prosegue la nota - Pininfarina Engineering, operativa dal 2018 nel mercato automobilistico dello sviluppo prodotto 'chiavi in mano', oltre a non essere ritenuta più strategica per lo sviluppo del Gruppo, ha subìto negli ultimi due esercizi una situazione fortemente negativa riconnessa all’andamento dei mercati di riferimento, il cui trend non appare tuttora in via di miglioramento.

Inoltre, "il protrarsi delle difficoltà evidenziate già dall’esercizio 2019, con volumi di vendita in calo e conseguente pressione su prezzi e margini, oltre che le difficoltà determinate dall’emergenza della pandemia da Covid-19 a livello mondiale, hanno causato l’aggravio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Pininfarina Engineering".

"È un altro pessimo capitolo che si innesta nella lunga crisi economica del nostro territorio - dice Edi Lazzi, segretario provinciale di Fiom Cgil - Questa volta stiamo parlando di ingegnerizzazione dell’auto quindi di figure professionali di alto livello. Tale vicenda dovrebbe fare ulteriormente riflettere sul futuro dell’automotive a Torino e del suo indotto diffuso".

E il pensiero non può non andare ai futuri scenari legati a Stellantis, ovvero il frutto del matrimonio tra Fca e Psa. "Se non c’è un progetto ben definito di rilancio del settore, se continua l’incertezza sui volumi produttivi e cosa la fusione tra FCA e PSA porterà concretamente nella nostra città, continueremo ad assistere a questo continuo stillicidio di aziende e posti di lavoro - commenta Ugo Bolognesi, responsabile della Pininfarina per Fiom Cgil - Del tavolo regionale sull’automotive si sono perse le tracce e questo è davvero inaccettabile".

"Resta inteso che siamo attivi per tutelare i lavoratori della Pininfarina Engineering che purtroppo si aggiungono alla generale Vertenza Torino".