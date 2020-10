Turismo e costruzioni provano a reagire al Covid: 1388 aziende in più in Piemonte tra luglio e settembre

Una crescita che potrebbe essere una distorsione statistica, oppure una dimostrazione di volontà ferrea di riprendersi ciò che il Covid ha portato via nei mesi scorsi (e che minaccia di tornare a fare, in questi giorni). Quale che sia la chiave di lettura, secondo i dati del Registro imprese di Unioncamere, tra luglio e settembre sono nate 4.763 aziende in Piemonte, a fronte di 3.375 cessazioni, dando un saldo complessivo che è positivo per 1.388 unità e portando il tessuto complessivo a 427.137 unità.