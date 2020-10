Cosa determina la crescita sui social network

Avete creato la vostra pagina facebook o instagram ed ora siete ansiosi di vederla crescere, di vedere aumentare il numero di follower e di persone che interagiscono con la vostra pagina.

Sicuramente il desiderio di affermarsi sui social è ben motivato. I social sono infatti tra le piattaforme migliori al giorno d’oggi per pubblicizzare la propria attività, sia che si tratti di un'attività fisica che di una online. Secondo gli ultimi dati, infatti, al giorno d’oggi oltre 2,5 miliardi di persone utilizzano facebook.

Questo dato dovrebbe bastare a farci rendere conto del potenziale di queste reti, che possono metterci in contatto con un numero infinito di persone.

In questa breve guida ci soffermeremo su quello che dobbiamo fare per accelerare la nostra crescita sui social.

Le strategie migliori per crescere sui social

Innanzitutto, dobbiamo accertarci che la nostra pagina sia impostata nel modo giusto. Abbiamo aggiunto tutte le informazioni di cui c’è bisogno perche le persone possano contattarci facilmente? È chiaro alle persone di cosa ci occupiamo? Abbiamo inserito un pulsante di call to action che permetterà alle persone di mandarci un'e-mail, di prendere con noi un appuntamento, di chiamarci o di fare un acquisto?

Fatto ciò dobbiamo pianificare la nostra attività. Ogni quanto vogliamo postare? Stabilita la cadenza con la quale posteremo, potrebbe aiutarci attivare un promemoria nello smartphone per ricordarcelo. Non lasciamo le cose al caso, altrimenti corriamo il rischio di postare una gran quantità di contenuti in un giorno e di fare lunghe pause per settimane, trasmettendo l’idea di una pagina abbandonata e poco dinamica.

Parliamo un attimo della qualità dei nostri post. Essi sono composti di una parte scritta e da una multimediale, foto, video o iconografiche. Le parti scritte devono essere ben curate e devono avere come obiettivo quello di tenere incollati alla lettura i visitatori. Anche le call to action devono essere strutturate in modo chiaro e stimolante, per incentivare che le legge a completare un'azione specifica.

I contenuti multimediali possono avere un forte impatto nel processo di crescita del pubblico. Possiamo utilizzarli per mettere al corrente le persone dell’uscita di un nuovo prodotto, di una settimana di offerte speciali, di un evento che si terrà nel nostro locale.

Postare momenti simpatici della nostra quotidianità lavorativa sarà piacevole per gli altri, perché ci percepiranno come un gruppo di persone, e non come un’impersonale azienda commerciale. Mantenere un tono familiare aiuterà le persone a fidarsi di noi, a vederci come delle persone avvicinabili. Questo modo di comunicare è ciò che contraddistingue i social.

La crescita organica può necessitare di tempo, pazienza e costanza. Se desideriamo accelerare i risultati possiamo utilizzare uno dei servizi offerti da alcune piattaforme affidabili che si occupano di incrementare in poco tempo il proprio pubblico sulle reti social. Sarà possibile, ad esempio, comprare like su instagram o su facebook, in modo che la nostra pagina acquisti appeal in un lasso di tempo minore.