Chiusura polizia municipale via Morandi, Liardo (FdI): "Sbagliato privare un quartiere di un presidio di sicurezza"

"Un altro quartiere di Torino privato di un servizio importante come il presidio della Polizia municipale di Via Morandi. Un altro smacco da parte di questa amministrazione comunale, per i cittadini che adesso sono privati di un importante punto di riferimento e dovranno percorrere cinque chilometri per raggiungere la sede dei vigili a Mirafiori nord. Tutto questo è inaudito e penalizzante”. Sono le parole dell’esponente di Fratelli d’Italia Enzo Liardo.

"Non è bastato togliere la caserma dei carabinieri adesso il territorio rimarrà senza pattugliamento delle strade in un periodo in cui il mantenimento della sicurezza è prioritario ed essenziale. Non serve lasciare una persona dietro ad una scrivania per le pratiche burocratiche, la gente ha bisogno della presenza della polizia municipale, da sempre sentinelle del territorio".