Nidi e scuole dell'infanzia chiusi? Il Comune rimborsa i servizi educativi e quota mensa

In un momento di difficoltà, una mano tesa alle famiglie che hanno uno o più bambini iscritti negli asili nido o nelle scuole dell’infanzia comunali. E’ con l’obiettivo di dare un aiuto concreto durante il perdurare dell’emergenza sanitaria che, su proposta dell’assessore all’Istruzione Antonietta Di Martino , la Giunta ha approvato una serie di misure per l’esenzione o il rimborso del pagamento delle tariffe dei servizi educativi per l’anno scolastico in corso.

In caso di chiusura dei nidi a gestione diretta o in convenzione, un'eventualità concreta in questo periodo, il provvedimento prevede l’esenzione totale dal pagamento del servizio per i giorni non usufruiti. Lo stesso principio vale per le scuole dell’infanzia, con l’esenzione (o rimborso) della quota per la ristorazione scolastica. Al fine di venire incontro alle famiglie in difficoltà poi, la quota annuale fissa del servizio di ristorazione scolastica viene ridotta a tutti del 15%.

In sostanza, in caso di assenza, oltre all'importo del pasto i genitori non pagheranno anche il costo giornaliero della quota fissa, diversamente dallo scorso anno scolastico in cui tale somma era sostenuta anche nei casi di mancata fruizione del pasto. I risparmi? Sostanziosi: da 44 euro a 37, o da 160 a 136 e ancora da 202 a 172, a seconda delle fasce idee di appartenenza.