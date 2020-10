Vol.To, nel 2019 erogati 17 mila servizi a oltre mille enti del Terzo Settore

Oltre 17.300 servizi erogati a 1.034 enti del Terzo Settore, con una crescita record per investimenti e iniziative, formazione, consulenze, orientamento e servizio civile. E' quanto emerge dal bilancio consuntivo e bilancio sociale 2019 di Vol.To, il Centro Servizi per il Volontariato di Torino, che lo scorso anno ha potuto contare su una dotazione finanziaria di 2,7 milioni di euro, in aumento del 41,5% rispetto 2018, con economie di 296 mila euro che verranno riportate nella programmazione 2021.

Per quel che riguarda gli oltre 17 mila servizi erogati, per un totale di 1 milione e 640 mila euro, si registra un aumento del 3,7%. Dai dati emerge una domanda sempre di formazione e informazione, con un aumento dell'8% delle consulenze, del 16,2% dei volontari formati, in tutto 998, e del 27,9% dei corsi realizzati. Positivo anche il trend delle attività realizzate direttamente dal Centro Servizi dove, ad esempio, lo Sportello di orientamento al Volontariato ha aumentato i contatti del 8,8% con l'inserimento di 956 nuovi volontari.

Cresciuto anche il lavoro dello Sportello informativo su Servizio Civile e Servizio Volontario Europeo, con 657 contatti, l'11,7% in più rispetto al 2018. Le azioni messe in campo da Vol.To per recuperare nuove risorse hanno, infime, prodotto un ricavo di 255.800 euro e un utile di quasi 15 mila euro che saranno destinati al perseguimento dell'attività statutaria.