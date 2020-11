Citroën Berlingo premiato come ‘best large car’ negli autocar ‘britain’s Best Cars Awards’ 2020

Il popolare multispazio Citroën Berlingo ha aggiunto il titolo di ‘Best Large Car’ alla sua lista di riconoscimenti in continua crescita, tra i ‘Britain’s Best Cars Awards’ di Autocar. Citroën Berlingo è stata descritta dalla giuria di esperti come la “vettura più pratica e desiderabile a cui possiamo pensare”, elogiata per la sua eccezionale versatilità e spazio a bordo – i criteri chiave per questa categoria di premio.

Quest’ultimo riconoscimento per Citroën Berlingo è ancora più sorprendente se si considera che "Best Large Car" è una delle sole dieci categorie di veicoli all’interno dei "Britain’s Best Cars Awards" di Autocar.

Dal suo lancio nel 2018, la terza generazione di Berlingo ha vinto numerosi premi, tra cui What Car? "MPV of the Year" 2020 e "Best Medium Family Car" ai Parkers "New Car Awards" 2020.

I " Britain’s Best Cars Awards " di Autocar sono nati per mettere in evidenza i migliori veicoli nella fascia centrale del mercato. Quest'anno, la cerimonia di premiazione si è svolta sotto forma di un evento online a sé stante, ma la volontà è quella di farla diventare parte dei principali Autocar Awards che ripartiranno a maggio 2021.

Il Direttore di Autocar, Mark Tisshaw, ha dichiarato: "Un gran numero di acquirenti amerà la funzionalità e l'estrema praticità di Berlingo. Nella sua ultima versione, Berlingo è migliorato grazie alla disponibilità dell'eccellente motore a benzina della Marca a tre cilindri da 1,2 litri o alla scelta di motori Diesel molto rispettosi dell’ambiente. In alcune combinazioni è possibile avere anche il cambio automatico a otto rapporti.

“Citroën ha preso la saggia decisione di dotare le versioni top di gamma di tutti quegli equipaggiamenti che migliorano la vita a bordo: sistema di frenata di emergenza, head-up display, climatizzatore, telecamera di retromarcia e molto altro. Un Berlingo ben equipaggiato è una delle auto più comode (sia per quanto riguarda i sedili che per la qualità delle sospensioni)".

Citroën Berlingo offre uno spazio interno ai vertici della categoria, cinque o sette posti e volumi di bagagliaio di riferimento (sotto la cappelliera) compresi tra 775 litri sulla versione media (M) e 1.050 litri sulle versioni XL, oltre a una soglia di carico bassa e un pianale di carico piatto.