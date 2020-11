Tre arresti, una denuncia e cinque multe: il bilancio dei controlli dei carabinieri nel torinese nelle ultime ore

Tre arresti, una denuncia e cinque sanzioni amministrative inerenti alle misure anti Covid: è il bilancio dei controlli dei carabinieri a Torino nelle ultime ore.

In via Bianchi, quartiere Parella, i militari dell'Arma hanno arrestato un 27enne per spaccio di sostanze stupefacenti, subito dopo che aveva ceduto in strada 15 grammi di hashish a un operaio di 31 anni. La successiva perquisizione a casa dell'arrestato ha permesso di sequestrare il kit necessario per confezionare le dosi di droga.

A Barriera di Milano, i carabinieri hanno fermato un cittadino del Gambia di 29 anni, perché a suo carico è risultato un provvedimento restrittivo definitivo di otto mesi per detenzione ai fini di spaccio. Sempre in Barriera un camerunense di 31 anni è stato denunciato per possesso di 10 grammi di marijuana, mentre nei giardini Montanaro e Largo Giulio Cesare, sono state multate cinque persone per il mancato utilizzo della mascherina.

Infine in corso Toscana, quartiere Vallette, è stato arrestato un cittadino del Gabon, 33enne, con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di 13 involucri di cocaina e 15 di eroina.