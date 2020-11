“Alberi e non fioriere per Campidoglio e Basso San Donato”

“Perché sono state preferite le fioriere agli alberi?”: a chiederselo è il consigliere PD della Circoscrizione 4 Gianvito Pontrandolfo a proposito degli imminenti interventi di moderazione del traffico nei quartieri Campidoglio e Basso San Donato. Lo stesso ha poi annunciato la presentazione di un'interpellanza per chiedere lumi agli assessori competenti.

Secondo Pontrandolfo, che a proposito cita uno studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet nel 2019, “gli alberi hanno un effetto positivo sul microclima urbano, riducendo le isole di calore estive, permeabilizzando il terreno in caso di agenti atmosferici sempre più violenti e assorbendo Co2 e agenti inquinanti. Oltre ad avere un impatto estetico, sono anche funzionali fornendo ombra e non hanno bisogno di una cura costante a differenza delle fioriere”.

Il tutto alla luce dell'impegno della Città nel settore ambientale e in vista della candidatura a Capitale Europea Green: “Torino – prosegue – ha recentemente approvato il suo Piano di Resilienza che fa del verde una base con cui combattere i cambiamenti climatici. L'intervento pilota in basso San Donato dovrebbe puntare a una qualità progettuale elevata che permetta di valutarne pro e contro”.

Nell'interpellanza, che verrà discussa durante il prossimo Consiglio Circoscrizionale, Pontrandolfo chiederà anche quali tipi di piante verranno inseriti e se esiste un programma operativo per lo sviluppo della zona 30 sempre nel basso San Donato.