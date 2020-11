Pavimenti in cemento lucidato, una alternativa reale alla resina

Nel campo dell'edilizia, non solo quella domestica, sono tante le novità che sono state introdotte negli ultimi anni. Soprattutto per le realtà industriali ed aziendali che hanno potuto contare su tecniche innovative per la realizzazione delle strutture dove lavorare in piena efficienza e sicurezza.

Tra le novità più adottate negli ultimi anni c’è il pavimento in cemento lucidato, molto utilizzato in alternativa alla pavimentazione in resina. Il cemento è spesso visto come uno dei materiali edilizi più poveri. Le ultime tecniche di lavorazione, però, lo hanno rivoluzionato rendendolo uno tra i materiali da rivestimento più apprezzato, impiegato soprattutto nel settore industriale e commerciale.

Tuttavia, per le pavimentazioni in cemento, la vera svolta avviene ai giorni nostri: nuove sperimentazioni in campo edilizio, hanno condotto verso nuove forme di rivestimento, alternative, originali e di gran tendenza, tra questi si inserisce a pieno titolo anche il pavimento in cemento lucidato .

Cos’è il cemento lucidato

Il cemento lucidato è un tipo di pavimentazione che crea superfici che non sono solo forti ma anche visivamente accattivanti. Il cemento lucidato riesce a garantire per gli spazi commerciali e industriali diversi benefici in quanto può gestire il traffico pesante, le attività dei carrelli, i prodotti chimici, lo sporco e l'uso più intenso.

I pavimenti in calcestruzzo lucido si ottengono levigando e lucidando la superficie con l’ausilio di appositi macchinari e sostanze chimiche penetranti, noti come catalizzatori o addensatori.

Il pavimento viene prima pulito e poi macinato usando la grana appropriata, successivamente viene trattato con un densificatore che conferisce al pavimento la durezza richiesta, una volta asciutto si esegue la lucidatura per ottenere la finitura desiderata.

La lucidatura del calcestruzzo è diventata l’opzione di pavimentazione più esclusiva sul mercato poiché ogni pavimento in cemento ha caratteristiche uniche; ogni lastra di cemento ha una sua installazione, qualità, imperfezioni e storia uniche.

Dal punto di vista componentistico il cemento lucidato è una miscela composta da malta fine a base di cemento. Questo termine indica una famiglia di prodotti destinati ad un utilizzo decorativo da applicare in strato sottile (qualche millimetro) e che permette di rivestire tutti i tipi di supporti, interni o esterni.

Il cemento lucidato è disponibile in un'ampia gamma di prodotti per adattarsi perfettamente ai diversi supporti e ai vari impieghi.

I vantaggi del cemento lucidato hanno come fondamento il protocollo di realizzazione chimico meccanico, che trasforma la superficie attraverso una cristallizzazione inorganica in uno strato corticale ad elevatissime e prestazioni. Il calcestruzzo così potenziato viene levigato fino ad una grana elevatissima, lucido a specchio.

Le differenze con le pavimentazioni in resina

Un pavimento in cemento lucidato risulta essere molto più efficiente rispetto alle pavimentazioni industriali in resina che risultano essere molto più costose, meno resistenti all'abrasione, sensibili agli agenti chimici, si gommano con il traffico dei muletti ed hanno un altissimo costo di manutenzione, per non parlare dell'aspetto ecologico in fase di rimozione e di smaltimento e di quello estetico dopo pochi

mesi di uso. Inoltre bisogna considerare che il solo costo della preparazione di un pavimento alla verniciatura o all'applicazione della resina eseguito con il corretto magistero quasi raggiunge l'intero costo di un pavimento in cemento lucidato.

Al contrario il cemento lucidato ha nella resistenza estrema il suo più grande vantaggio, ma non solo, esso conserva un grande livello di traspirabilità, il pavimento respira, quindi non sarà afflitto dall'umidità di risalita, dalle decorticazioni tipiche delle resina e delle vernici ed è pienamente compatibile con il riscaldamento radiante. Non ci saranno più segni neri dovuti al passaggio dei carrelli elevatori e resiste anche alle ruote in vetroresina dei transpallet uomo a bordo, alle strisciate dei pallet e di qualsiasi tipo di imballo industriale.

Come conferma Daniel Garcia di BECOSAN®, il pavimento in cemento lucidato è la migliore soluzione per l'industria alimentare in quanto offre enormi garanzie in termini di igiene, salute e sicurezza degli impianti. I magazzini alimentari devono poter contare su pavimenti in grado di resistere a carichi statici e dinamici, all’abrasione, a sostanze chimiche aggressive, tra l’altro all’usura. Tutto questo senza rilasciare polvere o altri agenti contaminanti nell’ambiente di lavoro, e deve anche offrire una superficie antiscivolo.