Il sindaco incontra i residenti e ascolta Alessandro, che dorme nella piazza dello spaccio di San Salvario

Nell'Aiuola Ginzburg, nel cuore di San Salvario, da un po' di tempo la Casa del Quartiere e alcuni residenti hanno occupato la piazzetta con dei tavolini per contrastare lo spaccio e il degrado. Oggi il sindaco Stefano Lo Russo li ha incontrati, per parlare dei problemi e delle soluzioni possibili. A dire la sua c'era anche Alessandro, uno dei senza tetto che vive nei dintorni e che conosce bene la situazione di chi non ha una casa.

Alessandro ha 29 anni e viene da Saluzzo, dove è andato via di casa dopo aver litigato con il padre. È qui da due mesi, seguito dal Sert di Torino: era un tossicodipendente, mentre ora fa uso solo sporadicamente e vorrebbe riniziare a lavorare. È cuoco, ma senza una casa non ha speranze. "Ho già avuto delle richieste - racconta -, ma avrei bisogno di un posto dove stare per potere riniziare a lavorare, perché senza un appoggio è difficile. Senza vestiti puliti, senza poter fare la doccia non posso lavorare in cucina. Tre giorni fa l'Amiat mi ha buttato via un sacco con dentro vestiti, una coperta e un cuscino, è già la seconda volta in due mesi. Non ho un orologio, guardo l'ora dal parchimetro. C'è solidarietà, le persone ci aiutano dandoci qualcosa, mangiare non è un problema ma è difficile uscire da questo circolo vizioso".