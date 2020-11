Stop alle strisce blu a Torino, Forza Italia: "Perché non si prevede l'estensione degli abbonamenti per dicembre?"

“Concordiamo sull’esigenza di sospendere la sosta a pagamento visto lo stato di lockdown che si troveranno a vivere i torinesi nei prossimi giorni. Siamo stati i primi a chiedere la sospensione delle strisce blu e della Ztl a seguito delle chiusure dovute alla prima ondata di contagi. Ci chiediamo perché nell’ordinanza emessa oggi dal Comune non sia stato previsto il prolungamento della validità degli abbonamenti mensili già attivati per il prossimo mese visto che siamo al 4 di novembre". Così recita una nota di Forza Italia Torino, firmata dal commissario cittadino Marco Fontana, il deputato torinese Roberto Rosso e i consiglieri di circoscrizione Giuseppe Battaglia, Licia Bello, Domenico Garcea e Alessandro Iocola.



"Da giorni si sapeva delle zone rosse e la situazione di Torino era e evidente, confidiamo che il Comune attivi una forma di ristoro per tutti quei lavoratori che hanno già esposto nelle proprie vetture il voucher mensile, per evitare che ai disagi dovuti alla zona rossa si aggiunga la beffa di aver pagato per nulla l’abbonamento alla sosta a pagamento”.